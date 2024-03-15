Козлов: «Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Так ему и передайте»
Нападающий «Балтики» Данила Козлов прокомментировал критику от экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина в его адрес.
«Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Можете ему так и передать», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».
Игрок является воспитанником сине-бело-голубых.
Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» 31 января и сыграл за нее 2 матча, в которых забил 1 мяч. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|7
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|
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|20
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|5
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|12-25
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
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|
Рубин – Ахмат
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|31.03
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Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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|
Брайан Мансилья
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|1
|5
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Ростов
|17
|1
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