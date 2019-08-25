Форвард «Уфы» Данила Емельянов — о матче с «Зенитом» (1:0) в седьмом туре чемпионата России.

— Когда обыгрываешь «Зенит», мне кажется, впечатления у всех просто шикарные, — сказал футболист в интервью пресс-службе «Уфы». — Это неописуемо, я не могу передать словами. Обыграть «Зенит» — это, может быть, раз в жизни дается. Я рад, что мне это выпало именно в этом клубе. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас. Чем больше народу на трибунах, тем больше мотивация, тем лучше мы играем. Дай бог, чтобы на каждый матч столько народу ходило, мы будем радовать болельщиков. Сказывалось ли присутствие Черчесова на игре? Нет. Он уже и в Австрии был два раза у нас на играх. Так что хорошо, что он приезжает — два раза он приехал, два раза мы победили. Пусть почаще приезжает. Может, для кого-то это была мотивация, но для меня это обыденность. Какая бы команда не приезжала к нам, мы дома отдаем все силы. бог нас награждает, и мы побеждаем. С «Краснодаром» немного не повезло, но, думаю, ничего страшного. Мы будем все домашние игры играть на сто процентов.

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