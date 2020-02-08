Данил Круговой: «Изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Данила Круговой рассказал, как проходит процесс его восстановления после травмы.

— После травмы я нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита». До последнего дня решалось, останусь ли я работать с тренером или поеду вместе с командой. Восстановление достигло этапа, когда мне нужно уже тренироваться на поле. В Петербурге из-за погодных условий это было бы непросто, поэтому отправился в Испанию, — цитирует Кругового официальный сайт «Зенита».

— Для вас решение стало неожиданным? Семак говорил, что планирует оставить вас в «Уфе».

— Нет, изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом».

— Давайте попытаемся восстановить хронологию прошлой осени.

— После игры с «Тамбовом» в конце октября получил травму паха и выбыл на две недели. Потом восстановился и был готов выходить на поле — 24 ноября попал в заявку на игру против «Сочи». Через несколько дней мы поехали в Сочи на сборы, потому что оставались игры только на выезде. На одной из тренировок ударил по мячу и почувствовал щелчок в левом бедре. Сразу приложили лед и сказали, что нужно делать МРТ. По его результатам решили, что лучше поехать домой и 10 дней наблюдаться.

Я приехал в Петербург и сделал УЗИ на базе: подтвердились самые серьезные опасения — разрыв сухожилия. Мне сказали делать операцию. Хорошо, что так: медицинский штаб «Зенита» опасался, что был риск закончить карьеру. и если бы я просто восстанавливался 10 дней, потом поехал на отдых, где поиграл бы в футбол, то ситуация бы ухудшилась. 9 декабря меня успешно прооперировали в Финляндии. Назвали сроки восстановления — 3 месяца. Так что мне остался один месяц плюс-минус несколько дней.



Со второго января начал заниматься в тренажерном зале, потом приступил к беговым упражнениям. Сейчас начинается самое интересное — работа с мячом.

— Тяжело восстанавливаться?

— Восстанавливаться всегда сложно, надо набирать кондиции. Тем более попал в период травм — сначала пятая плюсневая, потом пах, а теперь бедро. Конечно, тяжело. Но у меня организм молодой, восстановление идет быстрее. Надеюсь, больше не будет таких травм. Я очень благодарен «Зениту» за то, что клуб полностью контролирует процесс реабилитации.

— Вы едете на третьи сборы в Турцию?

— Пока не знаю, нужно задать этот вопрос не ко мне, решение принимает тренерский штаб. Конечно, я очень этого хочу. И хочу всегда быть ближе к команде.