Даниил Лесовой: «Ситуация с коронавирусом на подготовке не сказалась»

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой не смог найти объяснения поражению от «Рубина» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России.

— Если бы было одно объяснение... Совокупность факторов, не шел мяч в ворота, — сказал Лесовой в эфире «Матч Премьер». — Тяжело объяснить.

Ситуация с коронавирусом на подготовке не сказалась. Нужно признать, что мы проиграли и не искать никаких отмазок.

— Ваше поражение — заслуга соперника или ваши ошибки?

— И то, и другое. И у нас в атаке не все получалось, и «Рубин» хорошо оборонялся.