Даниил Лесовой: «Ситуация с коронавирусом на подготовке не сказалась»
21:17
Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой не смог найти объяснения поражению от «Рубина» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России.
— Если бы было одно объяснение... Совокупность факторов, не шел мяч в ворота, — сказал Лесовой в эфире «Матч Премьер». — Тяжело объяснить.
Ситуация с коронавирусом на подготовке не сказалась. Нужно признать, что мы проиграли и не искать никаких отмазок.
— Ваше поражение — заслуга соперника или ваши ошибки?
— И то, и другое. И у нас в атаке не все получалось, и «Рубин» хорошо оборонялся.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи