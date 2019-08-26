Даниил Лесовой: «Когда поехал с «Зенитом» на сбор, мне это казалось настоящим космосом»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой рассказал о главных этапах своей карьеры.

— Года три жили в Праге, затем переехали на Украину. Мама и сейчас живет в Киеве, а младший брат Филипп учится ресторанному бизнесу в Испании. Пару лет он тоже занимался в динамовской академии, но оставил футбол, — приводит слова Лесового официальный сайт тульской команды.

— Сложно было поступить в академию киевлян?

— В шестилетнем возрасте предъявляются базовые требования — десять раз пробить по воротам, быстро бежать и так далее. Тренеры смотрят еще и на желание ребенка. Потом каждый год кого-то отсеивали с первого набора, до выпускного возраста дошли только я и еще один парень.

— В «Зенит» вас позвали в конце 2015 года.

— На просмотр поехал после долгой паузы из-за «крестов». Думал, а что мне терять? Две-три недели тренировался с «Зенитом-2» и молодежкой. Их тогда возглавляли Радимов и Симутенков соответственно. Наверное, разглядели во мне потенциал. Но сразу заявить меня не могли, тянулась бюрократическая волокита с документами. Оформил российский паспорт. Когда зимой поехал с первой командой на сбор, мне это казалось настоящим космосом. В 18 лет из дубля киевского «Динамо» попал на сбор «Зенита»! Понятно, что где-то недотягивал, но выходил в спаррингах неплохо, Мирча Луческу взял на второй сбор. А затем было уже не до экспериментов, перед матчами плей-офф Лиги Европы с «Андерлехтом» на молодых не рассчитывали. Так я оказался в «Зените-2».

— В общей сложности провели полтора сезона в «Зените-2».

— Летом 2017 года петербуржцев возгласил Роберто Манчини, я должен был лететь на сбор, но получил травму голеностопа. Несколько раз тренировался с основой — и все. ФНЛ я перерос, стал искать варианты — за границей или в РПЛ. И очень рад, что получилось с арендой в «Арсенале».

— Кто пригласил в тульскую команду?

— Олег Георгиевич Кононов, в тот момент главный тренер «Арсенала». Отработал сборы, мной остались довольны.