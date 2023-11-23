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Сегодня, 13:28

Глебов: «Понимал, что Карпин уйдет из «Ростова» если сборную вернут к официальным матчам. Это факт»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов в разговоре с «СЭ» рассказал, как относится к совмещению постов Валерия Карпина в клубе и сборной России.

— Как относишься к совмещению постов Карпина в сборной и «Ростове»? Его много критикуют за это.

— Нормально отношусь к его совмещению. Я не вижу тут никакой проблемы. У нас сейчас нет официальных матчей. Сам Валерий Георгиевич уже все объяснял и дал понять, что уйдет из «Ростова», если нас вернут.

— Не было обиды от этого?

— Это было понятно. Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов», потому что сборную отстранили. Я все это понимал. К этому нужно относиться как к данности. Это факт.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он совмещал работу в национальной команде и в «Ростове» с июля по август 2021 года, затем покинул ростовский клуб, а в марте 2022 года вернулся к совмещению работы в команде и сборной.

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0.

Валерий Карпин
Данил Глебов
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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