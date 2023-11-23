Глебов: «Понимал, что Карпин уйдет из «Ростова» если сборную вернут к официальным матчам. Это факт»

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов в разговоре с «СЭ» рассказал, как относится к совмещению постов Валерия Карпина в клубе и сборной России.

— Как относишься к совмещению постов Карпина в сборной и «Ростове»? Его много критикуют за это.

— Нормально отношусь к его совмещению. Я не вижу тут никакой проблемы. У нас сейчас нет официальных матчей. Сам Валерий Георгиевич уже все объяснял и дал понять, что уйдет из «Ростова», если нас вернут.

— Не было обиды от этого?

— Это было понятно. Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов», потому что сборную отстранили. Я все это понимал. К этому нужно относиться как к данности. Это факт.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он совмещал работу в национальной команде и в «Ростове» с июля по август 2021 года, затем покинул ростовский клуб, а в марте 2022 года вернулся к совмещению работы в команде и сборной.

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0.