Президент «Оренбурга» подтвердил работу над трансфером Томпсона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о возможном приобретении нападающего чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Были контакты с представителями и клубом Хорди Томпсона. Возможно ли увидеть этого футболиста в «Оренбурге» уже этой зимой? Пока мы работаем над этим», — приводит слова Еремякина Sport24.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец был арестован за избиение своей девушки. В нынешнем сезоне Томпсон провел за «Коло-Коло» 27 матчей, забил шесть матчей и отдал две результативные передачи.