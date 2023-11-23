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Сегодня, 13:31

Президент «Оренбурга» подтвердил работу над трансфером Томпсона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о возможном приобретении нападающего чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Были контакты с представителями и клубом Хорди Томпсона. Возможно ли увидеть этого футболиста в «Оренбурге» уже этой зимой? Пока мы работаем над этим», — приводит слова Еремякина Sport24.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец был арестован за избиение своей девушки. В нынешнем сезоне Томпсон провел за «Коло-Коло» 27 матчей, забил шесть матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-598460-prezident-orenburga-podtverdil-rabotu-nad-transferom-skandalnogo-chiliyskogo-forvarda
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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