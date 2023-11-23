Игорь Дивеев станет комментатором матча ЦСКА — «Динамо» в РПЛ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев будет комментировать матч армейцев против «Динамо» на телеканале «Матч ТВ», сообщает пресс-служба канала.
Игра 16-го тура РПЛ пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в субботу, 25 ноября. Начало матча — в 17.30 (мск).
26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита». На данный момент он восстанавливается после тяжелой травмы голеностопа, он должен вернуться в строй в начале января.
Источник: https://t.me/matchpremier/15853
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|
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|Зенит
|15
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|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
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|24
|
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|15
|6
|6
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|24
|
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|15
|6
|4
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|15-20
|22
|
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|6
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|
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|
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|5
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|
12
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|15
|4
|4
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|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
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|3
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|16-25
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|4
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Спартак
|11
|1
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