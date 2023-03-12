Мишкич: «Готов играть за «Урал» еще много лет»

Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич заявил, что хотел бы остаться в клубе.

— Летом у тебя заканчивается контракт. На данный момент ведете переговоры с клубом о его продлении?

— Да, постоянно общаемся с Григорием Ивановым. Переговоры уже сейчас идут, и, надеюсь, мы быстро договоримся.

Хотел бы остаться в «Урале». Это отличная команда, а моей семье все нравится в России и Екатеринбурге. Не вижу проблем остаться в клубе. Не знаю, что будет в будущем, но надеюсь остаться здесь.

— Сколько еще готовы играть за клуб?

— Много лет. Зачем считать? Я в «Урале» три года, и этот клуб дал мне многое. Поиграть еще три-четыре года за эту команду — да вообще без проблем, — цитирует Мишкича Sport24.

29-летний хорватский полузащитник играет за «Урал» с 2020 года. В нынешнем сезоне в его активе 22 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.