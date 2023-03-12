Тарасова: «В российский футбол вбуханы огромные деньги, результаты должны быть лучше»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о финансировании российского футбола.

«В российский футбол вбуханы огромные деньги. Это элитный вид спорта. Какие только стадионы стоят! Не у всех ведущих футбольных стран есть такая инфраструктура. Но на наши успехи это никак не влияет, потому что нет системы в футболе и нормальной подготовки детей. Результаты должны быть лучше», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

В конце февраля прошлого года все российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.