Герой России, летчик и болельщик красно-белых Дамир Юсупов, нанесший первый удар в матче 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» поделился эмоциями от атмосферы на стадионе «Открытие Арена».

15 августа пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Юсупов посадил самолет на кукурузное поле с более чем 200 пассажирами на борту. Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

— Первый удар по мячу? Было очень эмоционально. Очень понравилось! Спасибо! (Ярослав Сусов)

Также стало известно, что Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили пожизненные абонементы на матчи «Урала». 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам звание Героев России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».

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