РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дамир Юсупов — о первом ударе перед игрой «Спартак» — «Крылья Советов»: «Было очень эмоционально»

20:08
Теги:

Герой России, летчик и болельщик красно-белых Дамир Юсупов, нанесший первый удар в матче 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» поделился эмоциями от атмосферы на стадионе «Открытие Арена».

15 августа пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Юсупов посадил самолет на кукурузное поле с более чем 200 пассажирами на борту. Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

— Первый удар по мячу? Было очень эмоционально. Очень понравилось! Спасибо! (Ярослав Сусов)

Также стало известно, что Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили пожизненные абонементы на матчи «Урала». 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам звание Героев России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Спартак — Крылья Советов

Опрос

проголосовало: 1080
Все опросы
Как закончится матч «Спартак» — «Крылья Советов»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир