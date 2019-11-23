Далер Кузяев: «Поле в Казани было очень мягким, местами газон отрывался, было скользко»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

— Игра была очень непростой — мы повели в счете, думали о том, что доведем игру до победы, но «Рубин» показал характер и сравнял, — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита». — В какой-то момент во втором тайме стало даже немножко тревожно, потому что у них стали возникать неплохие моменты, но я рад, что в концовке нам удалось забить и вырвать победу.



— Тот факт, что вы стали лучшим игроком матча? удивил вас? Как вы к этому отнеслись?

— Да, я немного удивлен. Я просто не знал о том, что после каждого матча награждают игроков. Конечно, мне было очень приятно, но главное — что мы победили.



— Расскажите, как вам газон на стадионе «Центральный»?

— Поле было очень мягким, местами газон отрывался, было скользко, но все играли в равных условиях, поэтому никаких проблем не было.



— Физически ощущаете себя на сто процентов?

— Не сказал бы, что на все сто, но уже получше — с каждой игрой ощущаешь себя на поле легче и легче, поэтому буду продолжать работать.



— Фланг или центр? Если сравнивать вашу позицию в «Зените» и в сборной, где вам комфортнее?

— Мне комфортнее играть в центре. Я всегда это говорил и продолжаю говорить, но в интересах команду действую там, где это необходимо. Где тренер скажет, там и буду играть.



— Как вам удалось забить второй мяч сегодня? Морально-волевые?

— Было тревожно — соперник сравнял и создал еще несколько моментов, поэтому можно сказать, что сегодня мы показали характер. Молодцы!

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр