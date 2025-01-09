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Сегодня, 20:55

Барко общался с Солари, чтобы уговорить его перейти в «Спартак»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко разговаривал с вингером «Ривер Плейт» Пабло Солари, чтобы уговорить его перейти к красно-белым, сообщает Soy del Millo.

По информации издания, «Спартак» официально предложил аргентинской команде купить 23-летнего полузащитника за 6 миллионов долларов. Однако «Ривер Плейт» хочет получить на 4 миллиона больше за 60% прав на футболиста. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за игрока 8 миллионов долларов плюс 2 миллиона в виде бонусов.

Источник утверждает, что сам футболист готов покинуть «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.

Хесус Медина, Даниил Хлусевич, Родриго Саласар и&nbsp;Пабло Солари. Семеро — на выход, четверо — на вход. Какие задачи стоят перед новым спортивным директором «Спартака»?

В сезоне-2024 футболист принял участие в 42 матчах за «Ривер Плейт», забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
Эсекьель Барко
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

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 8
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Зенит

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