ЦСКА составил команду из легионеров-рекордсменов. Угадаете, кто в воротах?
ЦСКА в официальном Twitter опубликовал сборную из легионеров, сыгравших наибольшее количество матчей за клуб. Рекордсмен среди иностранцев — литовец Дейвидас Шемберас (367 матчей).
А вот ворота армейцев почти всегда защищали отечественные голкиперы, и рекордсмен в этом амплуа Игорь Кутепов провел только 32 встречи.
Полностью виртуальная сборная выглядит следующим образом: Игорь Кутепов (Украина, 32 матча) — Чиди Одиа (Нигерия, 151), Дейвидас Шемберас (Литва, 367), Богдан Шершун (Украина, 81) — Милош Красич (Сербия, 229), Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина, 347), Понтус Вернблум (Швеция, 224), Зоран Тошич (Сербия, 241) — Ахмед Муса (Нигерия, 184), Сейду Думбья (Кот-д'Ивуар, 150), Вагнер Лав (Бразилия, 259).
Запасные — Сергей Перхун (Украина, 13), Георгий Миланов (Болгария, 147), Бибрас Натхо (Израиль, 142), Карвалью (Бразилия, 140), Кейсуке Хонда (Япония, 127), Юрий Лайзанс (Латвия, 109), Дуду (Бразилия, 107), Ивица Олич (Хорватия, 116), Томаш Нецид (Чехия, 109).
Собрали для вас символическую команду легионеров #ЦСКА с наибольшим количеством сыгранных матчей ??— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 8, 2020
Стартовый состав определен строго по цифрам, но представим, что у вас есть 3 замены. Как бы вы ими распорядились? ? pic.twitter.com/X5lmIOrkbC