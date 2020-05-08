ЦСКА составил команду из легионеров-рекордсменов. Угадаете, кто в воротах?

Собрали для вас символическую команду легионеров #ЦСКА с наибольшим количеством сыгранных матчей ??



Стартовый состав определен строго по цифрам, но представим, что у вас есть 3 замены. Как бы вы ими распорядились? ? pic.twitter.com/X5lmIOrkbC