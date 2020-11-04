ЦСКА с минимальным счетом уступил «Зениту», «Спартак» переиграл «Динамо» в матче молодежных команд
15:59
В рамках 9-го тура молодежного чемпионата России ЦСКА принимал «Зенит». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Еще в одном матче «Спартак» сыграл с «Динамо». Красно-белые взяли верх со счетом 4:2.
Молодежные команды
9-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)
Гол: Ким, 22.
Судья: Шипков (Белореченск).
4 ноября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«Спартак — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 4:2 (2:1)
Судья: Бутан (Красноярск).
4 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».