ЦСКА с минимальным счетом уступил «Зениту», «Спартак» переиграл «Динамо» в матче молодежных команд

В рамках 9-го тура молодежного чемпионата России ЦСКА принимал «Зенит». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Еще в одном матче «Спартак» сыграл с «Динамо». Красно-белые взяли верх со счетом 4:2.

Молодежные команды

9-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)

Гол: Ким, 22.

Судья: Шипков (Белореченск).

4 ноября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«Спартак — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 4:2 (2:1)

Судья: Бутан (Красноярск).

4 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».