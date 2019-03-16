ЦСКА разгромил "Урал" в молодежном первенстве

ЦСКА в матче молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Урал" со счетом 6:2.
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20-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - ЦСКА - 2:6 (2:1)
Голы: Сильянов, 6 (0:1). Татаринов, 24 (1:1). Татаринов, 33 - с пенальти (2:1). Ерохин, 51 (2:2). Янов, 54 (2:3). Янов, 59 (2:4). Востриков, 61 (2:5). Ташаев, 75 (2:6).
Удаление: Чижков (Урал - мол.), 79.
Судья: Сафоненко (Абакан).
16 марта. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж "Урал".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/
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