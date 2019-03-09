ЦСКА разгромил "Рубин"

ЦСКА в домашнем матче 19-го тура чемпионата России разгромил "Рубин" (3:0).
В первом тайме свой первый гол за армейцев забил 22-летний японец Такума Нисимура, в концовке отличились Федор Чалов (10-й в РПЛ) и Яка Бийол.
Красно-синие с 33 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставание от "Краснодара" – 1 балл, от лидирующего "Зенита" – 4 балла.
Казанцы (28 очков) расположились на шестой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
ЦСКА – "Рубин" (Казань) – 3:0 (1:0)
Голы: Нисимура, 23 (1:0). Чалов, 83 (2:0). Бийол, 90+3 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов (Бийол, 90), Влашич, Обляков, Нисимура (Бистрович, 66), Чалов (Сигурдссон, 85).
"Рубин" (Казань): Бабурин, Цаллагов, Камболов, Гранат, Сорокин, Устинов, И.Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 46), Могилевец (Байрамян, 62), Полоз, Бухаров (Сагитов, 71).
Предупреждения: Камболов, 63. Башкиров, 64. И.Коновалов, 74. Дивеев, 85.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).
9 марта. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 18489 зрителей.
Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/