ЦСКА разгромил "Рубин"

ЦСКА в домашнем матче 19-го тура чемпионата России разгромил "Рубин" (3:0).

В первом тайме свой первый гол за армейцев забил 22-летний японец Такума Нисимура, в концовке отличились Федор Чалов (10-й в РПЛ) и Яка Бийол.

Красно-синие с 33 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставание от "Краснодара" – 1 балл, от лидирующего "Зенита" – 4 балла.

Казанцы (28 очков) расположились на шестой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

ЦСКА – "Рубин" (Казань) – 3:0 (1:0)

Голы: Нисимура, 23 (1:0). Чалов, 83 (2:0). Бийол, 90+3 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов (Бийол, 90), Влашич, Обляков, Нисимура (Бистрович, 66), Чалов (Сигурдссон, 85).

"Рубин" (Казань): Бабурин, Цаллагов, Камболов, Гранат, Сорокин, Устинов, И.Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 46), Могилевец (Байрамян, 62), Полоз, Бухаров (Сагитов, 71).

Предупреждения: Камболов, 63. Башкиров, 64. И.Коновалов, 74. Дивеев, 85.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

9 марта. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 18489 зрителей.

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