ЦСКА разгромил «Арарат», Нисимура оформил хет-трик
ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Арарат» со счетом 6:0.
Хет-трик оформил Такума Нисимура. Также голы забили Максим Елеев, Константин Марадишвили и Лукас Сантос.
ЦСКА в 9-м туре чемпионата России сыграет с «Тамбовом». Матч пройдет 15 сентября.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Арарат» — 6:0 (3:0)
Голы: Нисимура, 20 (1:0). Елеев, 22 (2:0). Марадишвили, 28 (3:0). Нисимура, 47 — с пенальти (4:0). Лукас Сантос, 63 (5:0). Нисимура, 65 (6:0).
ЦСКА: Помазун (Тороп, 74), Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Лукас Сантос (Востриков, 66), Тикнизян, Марадишвили, Крачковский (Н'Диай, 70), Нисимура, Янов (Пряхин, 70).
«Арарат»: Григорян (Власов, 46), Феофилактов (Урхов, 46), Дмитриев (Храмов, 46), Андямов (Ламанов, 46), Новичков (Имедашвили, 46), Моргунов (Кодзаев, 46), Забродин (Будинов, 46), Ахмаев (Паштов, 46), Грузнов (Мурадов, 46), Новиков (Ярошенко, 46), Джикия (Батяев, 46).
9 сентября. Ватутинки. Стадион База ПФК ЦСКА.