ЦСКА предложил Онопко должность в новом клубном проекте

Бывший тренер армейцев Виктор Онопко может стать участником нового проекта, идея которого принадлежит руководству ЦСКА.

— Когда я находился в Испании, мне позвонил в Овьедо генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков, — рассказал Онопко обозревателю «СЭ». — У клуба давно и достаточно успешно работает своя академия. Но чтобы расширить географию поиска и подготовки талантов, было принято решение открыть центры обучения юных футболистов еще в нескольких городах России. И сейчас вместе с Романом Юрьевичем мы обсуждаем возможные варианты в этом направлении.

— Какова ваша роль в этом проекте?

— Курировать его, подбирать квалифицированных специалистов по работе с ребятами, следить за совершенствованием учебно-тренировочного процесса.

— В какой стадии находятся переговоры?

— Основная часть их позади. Осталось обсудить какие-то детали и получить добро кураторов проекта.

— Выходит, что в самостоятельной тренерской профессии Онопко ставит точку?

— Скорее многоточие. Мечта вернуться в большой футбол остается со мной, о чем я поставил в известность тех, кто сделал мне это предложение. И надежд на ее осуществление я не теряю.

В конце декабря 2020-го стало известно, что Онопко покинул тренерский штаб красно-синих в связи с истечением контракта с клубом. Специалист работал в команде больше 11 лет.

(Александр Львов)