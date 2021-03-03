ЦСКА предложил Онопко должность в новом клубном проекте
Бывший тренер армейцев Виктор Онопко может стать участником нового проекта, идея которого принадлежит руководству ЦСКА.
— Когда я находился в Испании, мне позвонил в Овьедо генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков, — рассказал Онопко обозревателю «СЭ». — У клуба давно и достаточно успешно работает своя академия. Но чтобы расширить географию поиска и подготовки талантов, было принято решение открыть центры обучения юных футболистов еще в нескольких городах России. И сейчас вместе с Романом Юрьевичем мы обсуждаем возможные варианты в этом направлении.
— Какова ваша роль в этом проекте?
— Курировать его, подбирать квалифицированных специалистов по работе с ребятами, следить за совершенствованием учебно-тренировочного процесса.
— В какой стадии находятся переговоры?
— Основная часть их позади. Осталось обсудить какие-то детали и получить добро кураторов проекта.
— Выходит, что в самостоятельной тренерской профессии Онопко ставит точку?
— Скорее многоточие. Мечта вернуться в большой футбол остается со мной, о чем я поставил в известность тех, кто сделал мне это предложение. И надежд на ее осуществление я не теряю.
В конце декабря 2020-го стало известно, что Онопко покинул тренерский штаб красно-синих в связи с истечением контракта с клубом. Специалист работал в команде больше 11 лет.
(Александр Львов)
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