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Александр Медведев считает, что Юрий Розанов был образцом комментатора

16:22
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью известного комментатора Юрия Розанова. Он назвал Розанова образцом комментатора.

«Юрия Розанова знал каждый хоккейный и футбольный болельщик, — сказал Медведев. — Под его комментарий мы смотрели матчи, вошедшие в историю российского спорта. С огромной теплотой вспоминаю его комментарий юношеских чемпионатов мира по хоккею.

Вместе с ним мы выигрывали финал в Баффало, проигрывали в Хельсинки. Он всегда был образцом комментатора, настоящим профессионалом и эрудитом, воспитывал в нас умных слушателей. С его комментарием каждый матч смотрелся интереснее».

Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Работал преимущественно на футбольных и хоккейных трансляциях. Телекомментатор вместе с Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в 2012 году за работу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею-2011. В нем россияне обыграли канадцев со счетом 5:3.

В начале 2019 года у Розанова был диагностирован рак. Осенью он вернулся к работе и продолжал проходить лечение.

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