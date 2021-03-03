Адвокат «любовницы» Мамаева запретил ей давать комментарии

Адвокат Алехандро Гуэрра, представляющий интересы Ирен Гарсии Морено, которую подозревают в связи с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, запретил ей давать комментарии по сложившейся ситуации.

«Вам следует поговорить с моим адвокатом, — ответила Ирен «РБ Спорт». — Я, кстати, опубликовала кое-что в сторис Instagram».

Адвокат также отказался от комментариев.

«К сожалению, в данный момент мы вынуждены отказать в интервью, — заявил адвокат. — Хотел бы отметить, что мы советовали нашей клиентке также не давать какие-либо комментарии или интервью на данную тему. В настоящее время мы собираем доказательства, имеющие отношение к делу, чтобы затем начать рассмотрение дела в суде с целью защиты интересов доверителя».

Ранее Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева опубликовала пост в Instagram по поводу измены мужа. 2 марта Мамаева сообщила, что супруг изменил ей во время сборов в Испании.