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Гильерме признан лучшим вратарем сезона в РПЛ

11:18
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Голкипер «Локомотива» Гильерме признан лучшим вратарем Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне 35-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате, 14 из которых — на ноль.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

В сезоне-2020/21 «Локомотив» занял третье место в чемпионате России, набрав 56 очков в 30 матчах.

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы