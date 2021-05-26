Гильерме признан лучшим вратарем сезона в РПЛ
11:18
Голкипер «Локомотива» Гильерме признан лучшим вратарем Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба лиги.
В минувшем сезоне 35-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате, 14 из которых — на ноль.
В сезоне-2020/21 «Локомотив» занял третье место в чемпионате России, набрав 56 очков в 30 матчах.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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