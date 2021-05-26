Гильерме признан лучшим вратарем сезона в РПЛ

Голкипер «Локомотива» Гильерме признан лучшим вратарем Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне 35-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате, 14 из которых — на ноль.

В сезоне-2020/21 «Локомотив» занял третье место в чемпионате России, набрав 56 очков в 30 матчах.