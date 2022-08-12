Брызгалов — о предстоящем матче «Факела»: «Урал» — раненный зверь. Они будут настроены»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Урала».

«Конечно, будет непросто в матче с «Уралом». Простых игр сейчас нет. Команда проиграла все 4 игры, забила всего 1 гол. «Урал» — раненный зверь. Они будут настроены, мотивированы. У команды недавно убрали тренера. Почему-то после таких ситуаций происходит всплеск эмоций. На фоне этого будет очень непросто», — сказал Брызгалов «СЭ».

Матч «Факел» — «Урал» пройдет 12 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.