ЦСКА поздравил бывшего полузащитника Карвальо с днем рождения

Московский ЦСКА в своем Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Даниэля Карвальо. Сегодня, 1 марта, футболисту исполнилось 38 лет.

«Сегодня день рождения отмечает Даниэль Карвальо! Поздравляем! Даниэль, parabens pelo anniverserio! Desejamos muita saede, paz e prosperidade», — говорится в сообщении клуба.

Также сегодня день рождения отмечает Даниэль Карвальо! Поздравляем! Daniel, parab?ns pelo annivers?rio! Desejamos muita sa?de, paz e prosperidade!! ??? pic.twitter.com/iQdvQBSx6h — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 1, 2021

В ЦСКА бразилец провел 6 лет. Футболист выступал в московском клубе с 2004 по 2010 год. Вместе с «армейцами» Карвальо завоевал восемь трофеев. В 2016 году сообщалось, что футболист завершил карьеру.