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ЦСКА поздравил бывшего полузащитника Карвальо с днем рождения

14:45
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Московский ЦСКА в своем Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Даниэля Карвальо. Сегодня, 1 марта, футболисту исполнилось 38 лет.

«Сегодня день рождения отмечает Даниэль Карвальо! Поздравляем! Даниэль, parabens pelo anniverserio! Desejamos muita saede, paz e prosperidade», — говорится в сообщении клуба.

В ЦСКА бразилец провел 6 лет. Футболист выступал в московском клубе с 2004 по 2010 год. Вместе с «армейцами» Карвальо завоевал восемь трофеев. В 2016 году сообщалось, что футболист завершил карьеру.

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