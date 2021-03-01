ЦСКА поздравил бывшего полузащитника Карвальо с днем рождения
14:45
Московский ЦСКА в своем Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Даниэля Карвальо. Сегодня, 1 марта, футболисту исполнилось 38 лет.
«Сегодня день рождения отмечает Даниэль Карвальо! Поздравляем! Даниэль, parabens pelo anniverserio! Desejamos muita saede, paz e prosperidade», — говорится в сообщении клуба.
В ЦСКА бразилец провел 6 лет. Футболист выступал в московском клубе с 2004 по 2010 год. Вместе с «армейцами» Карвальо завоевал восемь трофеев. В 2016 году сообщалось, что футболист завершил карьеру.
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