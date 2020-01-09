ЦСКА победил «Милан» и сыграет в финале Кубка Колыванова с «Чертаново»

9 декабря в манеже футбольной школы «Чертаново» завершился предпоследний день Кубка Игоря Колыванова для игроков 2010 года рождения. Финалистами стали ЦСКА и «Чертаново». Армейцам в полуфинале обыграли итальянский «Милан», а «Чертаново» переиграл «Краснодар» в серии пенальти.

Кубок Колыванова

Игроки 2010 года рождения

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Милан» (Италия) — 4:3

Голы у ЦСКА: Кочоян (2), Мелехин, Алексанян

Голы у «Милана»: Борса (2), Мараско.

«Чертаново» (Москва) — «Краснодар» — 2:2, пенальти — 4:2

В пятницу, 10 января, состоятся решающие матчи турнира.

За 15-е место. «Строгино» — «Вардар» (Македония)

За 13-е место. «Динамо» Мн (Белоруссия) — ФШ Л.Слуцкого

За 11-е место. «Рубин» — «Динамо»

За 9-е место. АФ Ю.Коноплева — «Интер» (Италия)

За 7-е место. «Ростов» — «Локомотив»

За 5-е место. РЦПФ — «Чертаново-2»

За 3-е место. «Краснодар» — «Милан» (Италия)

Финал. «Чертаново» — ЦСКА