ЦСКА победил «Милан» и сыграет в финале Кубка Колыванова с «Чертаново»
9 декабря в манеже футбольной школы «Чертаново» завершился предпоследний день Кубка Игоря Колыванова для игроков 2010 года рождения. Финалистами стали ЦСКА и «Чертаново». Армейцам в полуфинале обыграли итальянский «Милан», а «Чертаново» переиграл «Краснодар» в серии пенальти.
Кубок Колыванова
Игроки 2010 года рождения
1/2 финала
ЦСКА (Москва) — «Милан» (Италия) — 4:3
Голы у ЦСКА: Кочоян (2), Мелехин, Алексанян
Голы у «Милана»: Борса (2), Мараско.
«Чертаново» (Москва) — «Краснодар» — 2:2, пенальти — 4:2
В пятницу, 10 января, состоятся решающие матчи турнира.
За 15-е место. «Строгино» — «Вардар» (Македония)
За 13-е место. «Динамо» Мн (Белоруссия) — ФШ Л.Слуцкого
За 11-е место. «Рубин» — «Динамо»
За 9-е место. АФ Ю.Коноплева — «Интер» (Италия)
За 7-е место. «Ростов» — «Локомотив»
За 5-е место. РЦПФ — «Чертаново-2»
За 3-е место. «Краснодар» — «Милан» (Италия)
Финал. «Чертаново» — ЦСКА