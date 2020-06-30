РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА победил и не повторил антирекорд 20-летней давности

30 июня 2020, 22:51
Теги:

ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура (2:0) и прервал одну из худших безвыигрышных серий в чемпионатах России. Армейцы не могли взять три очка на протяжении семи туров, набрав всего четыре очка. Худшая серия красно-синих пришлась на стык сезонов-1999 и -2000 и завершилась домашним разгромом другого принципиально соперника — «Зенита». (Кирилл Бурдаков)

Худшие безвыигрышные серии ЦСКА в чемпионатах России:

Сезон

Тренер

Матчи

Число матчей

Мячи

Как прервали

1999-2000

Олег Долматов

8

=2-6

2-12

Зенит (д) — 4:1

2001

Павел Садырин

7

=5-2

4-10

Факел (д) — 5:1

1994

Александр Тарханов

7

=3-4

5-9

Спартак Вл (д) — 2:0

1994

Борис Копейкин (6), Александр Тарханов (1)

7

=4-3

3-8

Динамо (г) — 4:2

2019/20

Виктор Гончаренко (6), Сергей Овчинников (1)

7

=4-3

4-10

Спартак (д) — 2:0

1997-1998

Павел Садырин

6

=4-2

5-7

Уралан (г) — 2:1
ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11611
Все опросы
Кто займет второе место в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир