ЦСКА победил и не повторил антирекорд 20-летней давности
ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура (2:0) и прервал одну из худших безвыигрышных серий в чемпионатах России. Армейцы не могли взять три очка на протяжении семи туров, набрав всего четыре очка. Худшая серия красно-синих пришлась на стык сезонов-1999 и -2000 и завершилась домашним разгромом другого принципиально соперника — «Зенита». (Кирилл Бурдаков)
Худшие безвыигрышные серии ЦСКА в чемпионатах России:
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Число матчей
|
Мячи
|
Как прервали
|
1999-2000
|
Олег Долматов
|
8
|
=2-6
|
2-12
|
Зенит (д) — 4:1
|
2001
|
Павел Садырин
|
7
|
=5-2
|
4-10
|
Факел (д) — 5:1
|
1994
|
Александр Тарханов
|
7
|
=3-4
|
5-9
|
Спартак Вл (д) — 2:0
|
1994
|
Борис Копейкин (6), Александр Тарханов (1)
|
7
|
=4-3
|
3-8
|
Динамо (г) — 4:2
|
2019/20
|
Виктор Гончаренко (6), Сергей Овчинников (1)
|
7
|
=4-3
|
4-10
|
Спартак (д) — 2:0
|
1997-1998
|
Павел Садырин
|
6
|
=4-2
|
5-7
|
Уралан (г) — 2:1