ЦСКА победил и не повторил антирекорд 20-летней давности

ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура (2:0) и прервал одну из худших безвыигрышных серий в чемпионатах России. Армейцы не могли взять три очка на протяжении семи туров, набрав всего четыре очка. Худшая серия красно-синих пришлась на стык сезонов-1999 и -2000 и завершилась домашним разгромом другого принципиально соперника — «Зенита». (Кирилл Бурдаков)

Худшие безвыигрышные серии ЦСКА в чемпионатах России: