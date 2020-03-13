ЦСКА отменил экскурсии по стадиону из-за коронавируса

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что экскурсии по «ВЭБ-Арене», запланированные на 15 и 22 марта, отменены из-за ОРВИ и коронавируса.

Болельщики, которые приобрели билеты на данные экскурсионные туры, могут сохранить эти билеты и воспользоваться ими для прохода на последующие туры.

Ранее ЦСКА провел жеребьевку среди владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи клуба в чемпионате России. 15 марта на игру с «Уфой» попадают владельцы абонементов в нечетные сектора. 22 марта на встречу с «Зенитом» — в четные.

Из-за эпидемии коронавируса в Москве запрещено проводить мероприятия численностью более 5000 человек.