ЦСКА обыграл «Ротор» благодаря голу Дзагоева и вышел в лидеры РПЛ
ЦСКА победил «Ротор» в выездном матче 13-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол в матче на счету полузащитника красно-синих Алана Дзагоева. Для 30-летнего хавбека этот мяч стал первым с 8 августа, тогда игрок забил в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (2:0).
Благодаря победе ЦСКА вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе армейцев 28 очков. «Ротор» идет на 15-й строчке с 6 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
13-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «ЦСКА» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Дзагоев, 41.
«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейник, 68), Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Макаров, Понсе, Фламарион.
«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Обляков, 62), Влашич (Бистрович, 88), Кучаев (Тикнизян, 70), Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон (Гайч, 70), Чалов (Эджуке, 62).
Предупреждения: Понсе, 21. Сигурдссон, 32. Фламарион, 44. Тикнизян, 90+3.
Судьи: Кукуян (Сочи). Березнев (Ростов-на-Дону), Миневич (Смоленск).
ВАР: Волошин (Смоленск). Богданов (Верея).
1 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
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