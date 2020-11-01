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ЦСКА обыграл «Ротор» благодаря голу Дзагоева и вышел в лидеры РПЛ

18:24
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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ЦСКА победил «Ротор» в выездном матче 13-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на счету полузащитника красно-синих Алана Дзагоева. Для 30-летнего хавбека этот мяч стал первым с 8 августа, тогда игрок забил в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (2:0).

Благодаря победе ЦСКА вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе армейцев 28 очков. «Ротор» идет на 15-й строчке с 6 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «ЦСКА» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Дзагоев, 41.

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейник, 68), Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Макаров, Понсе, Фламарион.

«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Обляков, 62), Влашич (Бистрович, 88), Кучаев (Тикнизян, 70), Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон (Гайч, 70), Чалов (Эджуке, 62).

Предупреждения: Понсе, 21. Сигурдссон, 32. Фламарион, 44. Тикнизян, 90+3.

Судьи: Кукуян (Сочи). Березнев (Ростов-на-Дону), Миневич (Смоленск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Богданов (Верея).

1 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Ротор — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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