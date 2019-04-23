ЦСКА обыграл "Анжи" в матче молодежных команд

ЦСКА обыграл "Анжи" в первенстве молодежных команд премьер-лиги (2:0). Голами отметились защитник Александр Сильянов и хавбек Наяир Тикнизян.
ЦСКА набрал 61 очко и остался на 1-м месте в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается на 16-й строчке.
Молодежные команды
25-й тур
"ЦСКА - мол." (Москва) - "Анжи - мол." (Махачкала) - 2:0 (0:0)
Голы: Сильянов, 62 (1:0). Тикнизян, 64 (2:0).
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
23 апреля. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
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