ЦСКА обыграл "Анжи" в матче молодежных команд

ЦСКА обыграл "Анжи" в первенстве молодежных команд премьер-лиги (2:0). Голами отметились защитник Александр Сильянов и хавбек Наяир Тикнизян.

ЦСКА набрал 61 очко и остался на 1-м месте в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается на 16-й строчке.

Молодежные команды

25-й тур

"ЦСКА - мол." (Москва) - "Анжи - мол." (Махачкала) - 2:0 (0:0)

Голы: Сильянов, 62 (1:0). Тикнизян, 64 (2:0).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

23 апреля. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".

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