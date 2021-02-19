«Уфа» сделала предложение по аренде Урунова

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал «СЭ» о желании арендовать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Как только мы увидели, что «Спартак» его отзаявил, отправили письмо, что хотим взять его в аренду до конца сезона. Заработную плату будем платить сами. И Остон, и агент согласны, им нужна игровая практика. До этого мы пытались его выкупить за сумму, которую они нам заплатили — 1 миллион евро. Но «Спартак» тогда попросил 3 миллиона», — сказал Шайбеков «СЭ».

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил «СЭ», что клуб исключил Урунова из заявки на сезон.

Урунов перешел в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». В нынешнем сезоне хавбек провел за московскую команду 9 игр и забил один гол.

(Сергей Федоров)