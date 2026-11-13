Лыжи
Кубок мира
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

«Отборы должны быть тогда, когда есть из кого выбирать». Лыжник Волков — о непопадании в состав на Кубок мира

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Сергей Волков.
Фото Global Look Press
Почему Сергея, который находится в Финляндии, не включили в российскую заявку при незаполненной квоте?

Через две недели, 27 ноября, в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Российская сборная определилась с составом на этот этап. В него вошли семь мужчин и девять женщин при квоте 10+10. Несмотря на свободные места, в команду не включили Сергея Волкова, который уже находится в Финляндии и в этот уикэнд выступит на предсезонном турнире в Муонио. После объявления состава Волков ответил на некоторые вопросы «СЭ».

Много сообщений получил в формате «как так?»

— Объявили состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Несмотря на то что не все квоты заполнены, а вам не надо решать визовые вопросы, так как уже находитесь в Финляндии, вашей фамилии в списке не оказалось. Удивлены?

— Если честно, то, может быть, только немного, так как квота осталась все равно незаполненной, а я уже здесь, в Финляндии. С одной стороны, я не участвовал в отборочных стартах в Ханты-Мансийске, и это справедливо. С другой, отборы должны быть тогда, когда есть из кого выбирать. А после новостей про визовые ограничения вообще может оказаться так, что я чуть ли не единственным участником от AIN окажусь.

Сергей Волков. Волков выступит в Финляндии после долгого перерыва. Лыжник заявлен на предсезонные соревнования

— Дарья Непряева не была в списке восьми спортсменов, которым не нужно проходить отбор в команду, и в Ханты-Мансийске она не выступила. Почему ее включили в состав, а вас нет? Только ли дело в том, что ушли на самоподготовку, выбыв из сборной?

— Думаю, что вопросы про отборы других спортсменов нужно задавать не мне. Про свое отсутствие в сборной вообще смешно читать, особенно комментарии уполномоченных лиц. Сборная — это состав на конкретное соревновательное мероприятие за рубежом. А деньги на подготовку выделяются кандидатам в сборную команду России, которые состоят в списках Минспорта. И я в них есть. Да, я отказался тренироваться централизованно, уйдя на самоподготовку. Но это уже совсем другая история.

— Какую реакцию получили на ваше невключение в состав от других лыжников? Разговаривали с теми, кто сейчас тоже находится в Финляндии?

— С ребятами в Финляндии я этот момент не обсуждал. Много сообщений получил в формате «как так?». Вижу, что болельщики даже соцсети федерации атакуют с подобными вопросами. Я же спокойно готовлюсь к предстоящим гонкам.

— Почему не поехали на отбор в Ханты?

— На отборах в Хантах я не был, так как решил сделать ставку на документы, которые помогут мне свободно передвигаться без ограничений по Европе. К сожалению, они появились только в понедельник, 9 ноября, поэтому в Ханты-Мансийск успеть было почти невозможно и бессмысленно с точки зрения бессонных ночей в самолетах, так что я сразу отправился в Муонио.

Фото Global Look Press

Спасибо моим подписчикам, что могу себе позволить купить билет на самолет

— Остается ли шанс, что в Руке вы сможете выступить?

— Думаю, что да.

— Добавилось ли мотивации на предсезонный турнир в Муонио? Держите ли в голове, что если хорошо выступите, то вас включат в состав на первые этапы Кубка мира?

— Честно, нет. Мне хочется просто начать выступать на международных стартах как можно быстрее после долгого перерыва. Уровень в Муонио близкий к Кубку мира, конкуренция хорошая. С нетерпением хочу увидеть, что наработал за весну, лето и осень. Если получится — здорово, не получится — буду исправлять ошибки и двигаться дальше. Попасть на Кубок мира — хорошо, но еще лучше что-то на этом Кубке мира показать.

— Поездка в Финляндию была оплачена за ваш счет? Где брали средства?

— Поездка в Финляндию, естественно, за свой счет. Как и вся летняя подготовка. Спасибо моим подписчикам на Boosty (краудфандинговая платформа, позволяющая получать финансовую поддержку от подписчиков. Прим. «СЭ») за то, что могу себе позволить купить билет на самолет.

Сергей Волков. Лыжник Волков тренируется на Аляске. Он проводит межсезонье в компании американки Крамер

— Кто занимался и занимается вашей подготовкой к сезону? Как проходила эта подготовка?

— Планы подготовки себе я пишу самостоятельно. В этом и была основная идея тренироваться индивидуально. Хотел взять ответственность полностью сам за себя и готовиться так, как считаю нужным. Отличная практика для будущего тренера в том числе.

— Готовы ли вернуться и сезон выступать на Кубке России?

— Да, я готов. Поэтому сейчас сперва по полной воспользуюсь окном, выступив в нескольких FISовских гонках. После чего буду сочетать международные старты с выступлениями на Кубке России. Пока план такой, но основная задача — становиться лучшей версией себя каждый день и двигаться только вперед.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Волков
Сборная России по лыжным гонкам
Читайте также
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Тренер рассказал, почему бегуны перегружаются и мало едят
«Разобраться и наказать». ФХР потребовала санкций против организаторов бойкота допуска сборной России на МЧМ
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Волков выступит в Финляндии после долгого перерыва. Лыжник заявлен на предсезонные соревнования
Новости
RSS RSS
Все новости