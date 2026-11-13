«Отборы должны быть тогда, когда есть из кого выбирать». Лыжник Волков — о непопадании в состав на Кубок мира

Почему Сергея, который находится в Финляндии, не включили в российскую заявку при незаполненной квоте?

Через две недели, 27 ноября, в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Российская сборная определилась с составом на этот этап. В него вошли семь мужчин и девять женщин при квоте 10+10. Несмотря на свободные места, в команду не включили Сергея Волкова, который уже находится в Финляндии и в этот уикэнд выступит на предсезонном турнире в Муонио. После объявления состава Волков ответил на некоторые вопросы «СЭ».

Много сообщений получил в формате «как так?»

— Объявили состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Несмотря на то что не все квоты заполнены, а вам не надо решать визовые вопросы, так как уже находитесь в Финляндии, вашей фамилии в списке не оказалось. Удивлены?

— Если честно, то, может быть, только немного, так как квота осталась все равно незаполненной, а я уже здесь, в Финляндии. С одной стороны, я не участвовал в отборочных стартах в Ханты-Мансийске, и это справедливо. С другой, отборы должны быть тогда, когда есть из кого выбирать. А после новостей про визовые ограничения вообще может оказаться так, что я чуть ли не единственным участником от AIN окажусь.

— Дарья Непряева не была в списке восьми спортсменов, которым не нужно проходить отбор в команду, и в Ханты-Мансийске она не выступила. Почему ее включили в состав, а вас нет? Только ли дело в том, что ушли на самоподготовку, выбыв из сборной?

— Думаю, что вопросы про отборы других спортсменов нужно задавать не мне. Про свое отсутствие в сборной вообще смешно читать, особенно комментарии уполномоченных лиц. Сборная — это состав на конкретное соревновательное мероприятие за рубежом. А деньги на подготовку выделяются кандидатам в сборную команду России, которые состоят в списках Минспорта. И я в них есть. Да, я отказался тренироваться централизованно, уйдя на самоподготовку. Но это уже совсем другая история.

— Какую реакцию получили на ваше невключение в состав от других лыжников? Разговаривали с теми, кто сейчас тоже находится в Финляндии?

— С ребятами в Финляндии я этот момент не обсуждал. Много сообщений получил в формате «как так?». Вижу, что болельщики даже соцсети федерации атакуют с подобными вопросами. Я же спокойно готовлюсь к предстоящим гонкам.

— Почему не поехали на отбор в Ханты?

— На отборах в Хантах я не был, так как решил сделать ставку на документы, которые помогут мне свободно передвигаться без ограничений по Европе. К сожалению, они появились только в понедельник, 9 ноября, поэтому в Ханты-Мансийск успеть было почти невозможно и бессмысленно с точки зрения бессонных ночей в самолетах, так что я сразу отправился в Муонио.

Фото Global Look Press

Спасибо моим подписчикам, что могу себе позволить купить билет на самолет

— Остается ли шанс, что в Руке вы сможете выступить?

— Думаю, что да.

— Добавилось ли мотивации на предсезонный турнир в Муонио? Держите ли в голове, что если хорошо выступите, то вас включат в состав на первые этапы Кубка мира?

— Честно, нет. Мне хочется просто начать выступать на международных стартах как можно быстрее после долгого перерыва. Уровень в Муонио близкий к Кубку мира, конкуренция хорошая. С нетерпением хочу увидеть, что наработал за весну, лето и осень. Если получится — здорово, не получится — буду исправлять ошибки и двигаться дальше. Попасть на Кубок мира — хорошо, но еще лучше что-то на этом Кубке мира показать.

— Поездка в Финляндию была оплачена за ваш счет? Где брали средства?

— Поездка в Финляндию, естественно, за свой счет. Как и вся летняя подготовка. Спасибо моим подписчикам на Boosty (краудфандинговая платформа, позволяющая получать финансовую поддержку от подписчиков. — Прим. «СЭ» ) за то, что могу себе позволить купить билет на самолет.

— Кто занимался и занимается вашей подготовкой к сезону? Как проходила эта подготовка?

— Планы подготовки себе я пишу самостоятельно. В этом и была основная идея тренироваться индивидуально. Хотел взять ответственность полностью сам за себя и готовиться так, как считаю нужным. Отличная практика для будущего тренера в том числе.

— Готовы ли вернуться и сезон выступать на Кубке России?