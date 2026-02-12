Козлов: «Пару недель назад узнал о варианте с ЦСКА и сразу принял решение»

Полузащитник Данила Козлов прокомментировал переход из «Краснодара» в ЦСКА.

Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Хавбек будет играть под 18-м номером.

«Впервые узнал о таком варианте пару недель назад, и, конечно, реакция была положительной — хотел, чтобы все получилось! Решение принял сразу, а советовался с родными и близкими. Мне нравится стиль, комбинационная игра ЦСКА. Со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной. Также рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации», — цитирует хавбека пресс-служба ЦСКА.

Козлов играл за «Краснодар» с июля 2024 года. Всего за «быков» на его счету 51 игра, 9 мячей и 6 голевых пасов.