ЦСКА не сможет дозаявить Вагнера Лав на текущий сезон
15:15
Заместитель Генерального секретаря РФС Денис Рогачев отметил, что ЦСКА не сможет дозаявить нападающего Вагнера Лав перед возобновлением чемпионата России.
— Мы решили разрешить случаи дозаявок, но они точечные — это не досрочное открытие трансферного окна. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд, второго и третьего состава клубов. Разрешили дозаявлять игроков из спортивных школ при клубах, спортивных академий. Сделали исключение для арендных соглашений. И для тех клубов кто потерял профессиональный статус. Например, игроки «Луча» могут дозаявиться в клубы премьер-лиги.
— Вагнер Лав не подходит под эти критерии?
— Не подходит. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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