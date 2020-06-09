ЦСКА не сможет дозаявить Вагнера Лав на текущий сезон

Заместитель Генерального секретаря РФС Денис Рогачев отметил, что ЦСКА не сможет дозаявить нападающего Вагнера Лав перед возобновлением чемпионата России.

— Мы решили разрешить случаи дозаявок, но они точечные — это не досрочное открытие трансферного окна. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд, второго и третьего состава клубов. Разрешили дозаявлять игроков из спортивных школ при клубах, спортивных академий. Сделали исключение для арендных соглашений. И для тех клубов кто потерял профессиональный статус. Например, игроки «Луча» могут дозаявиться в клубы премьер-лиги.

— Вагнер Лав не подходит под эти критерии?

— Не подходит. (Гоша Чернов)