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ЦСКА не сможет дозаявить Вагнера Лав на текущий сезон

15:15
Вагнер Лав. Фото AFP
Вагнер Лав. Фото AFP
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Заместитель Генерального секретаря РФС Денис Рогачев отметил, что ЦСКА не сможет дозаявить нападающего Вагнера Лав перед возобновлением чемпионата России.

— Мы решили разрешить случаи дозаявок, но они точечные — это не досрочное открытие трансферного окна. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд, второго и третьего состава клубов. Разрешили дозаявлять игроков из спортивных школ при клубах, спортивных академий. Сделали исключение для арендных соглашений. И для тех клубов кто потерял профессиональный статус. Например, игроки «Луча» могут дозаявиться в клубы премьер-лиги.

— Вагнер Лав не подходит под эти критерии?

— Не подходит. (Гоша Чернов)

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