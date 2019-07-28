17:35 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Локомотив": Васин в старте хозяев. Антон Миранчук пропустит игру из-за травмы

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Локомотива" на матч третьего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет 28 июля, начало - в 19.00 (мск).

Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что хавбек Антон Миранчук пропустит игру из-за небольшого повреждения мышцы голени.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон - Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич - Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме - Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов - Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ал. Миранчук - Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Магкеев, Куликов, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Дорофеев.

 

 

ЦСКА - Локомотив

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