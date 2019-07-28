ЦСКА - "Локомотив": Васин в старте хозяев. Антон Миранчук пропустит игру из-за травмы

Наш состав на дерби #ЦСКАЛоко 🌪



Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру. В самое ближайшее время полузащитник вернётся в общую группу 💪🏼 pic.twitter.com/SPhk6UhrDz