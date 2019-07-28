ЦСКА - "Локомотив": Васин в старте хозяев. Антон Миранчук пропустит игру из-за травмы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Локомотива" на матч третьего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет 28 июля, начало - в 19.00 (мск).
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что хавбек Антон Миранчук пропустит игру из-за небольшого повреждения мышцы голени.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон - Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич - Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.
Стартовый состав "Локомотива": Гильерме - Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов - Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ал. Миранчук - Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Магкеев, Куликов, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Дорофеев.
🔥 Состав красно-синих на дерби с железнодорожниками! #ЦСКАлоко pic.twitter.com/IkZON9ppa4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2019
Наш состав на дерби #ЦСКАЛоко 🌪— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 28, 2019
Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру. В самое ближайшее время полузащитник вернётся в общую группу 💪🏼 pic.twitter.com/SPhk6UhrDz
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020