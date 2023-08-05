ЦСКА — «Локомотив»: команды обменялись голами за три минуты

ЦСКА и «Локомотив» обменялись голами за три минуты в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.

На 61-й минуте забил защитник железнодорожников Егор Погостнов, а на 64-й минуте свой момент реализовал полузащитник армейцев Максим Мухин, который оформил дубль.