Болельщики ЦСКА освистали Дзюбу во время матча с «Локомотивом»

Болельщики ЦСКА освистали нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу во время матча 3-го тура РПЛ.

На 60-й минуте встречи фанаты красно-синих встретили форварда свистом, когда тот уходил с поля. Вместо него со скамейки запасных железнодорожников вышел Владислав Сарвели.

Дзюба — воспитанник «Спартака», он выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2023/24 у форварда 1 гол в 4 матчах.