ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и прервал серию из трех поражений подряд

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России — 4:0. Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

Голами в составе армейцев отметились Антон Заболотный, Иван Обляков, Федор Чалов и Виллиан Роша. Заболотный забил в РПЛ впервые с 11 декабря 2021 года.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками.

«Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков) и проиграли третий матч подряд.