Заболотный забил в РПЛ впервые с декабря 2021 года

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

31-летний россиянин забил в премьер-лиге впервые с 11 декабря 2021 года — тогда он отличился в игре против тульского «Арсенала» (2:0).

Сухая серия Заболотного в чемпионате России длилась 20 матчей и 766 минут.