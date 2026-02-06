ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч Winline Зимнего кубка РПЛ.

Матч пройдет в Абу-Даби и начнется в 15.00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Жоао Витор, Абдулкадыров, Мойзес, Баринов, Алвес, Обляков, Гайич, Кармо, Лусиано, Попович.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Касерес, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Бителло, Миранчук, Фомин, Бабаев, Тюкавин.