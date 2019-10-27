Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Игрок откликнулся на передачу в штрафную и в одно касание переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева с линии вратарской. Голкипер дотянулся до мяча ногой, но не смог отбить удар.

? Дебютный гол Клинтона Нжи в сезоне РПЛ стал решающим в матче #ЦСКАДинамо!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yLLlUXM3Yj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019

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