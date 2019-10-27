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ЦСКА — «Динамо»: Нжи забил первый гол за «Динамо»

18:20
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Игрок откликнулся на передачу в штрафную и в одно касание переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева с линии вратарской. Голкипер дотянулся до мяча ногой, но не смог отбить удар.

ЦСКА — Динамо

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