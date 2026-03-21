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21 марта, 13:10

Погребняк назвал фильм о «Зените» шедевром: «Заставил всплакнуть»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился с «СЭ» впечатлениями от премьерного показа фильма и сериала «Зенит» навсегда», посвященного истории клуба, которому в мае 2025-го года исполнилось 100 лет

— Фильм — это шедевр! Он заставил и всплакнуть, и улыбнуться, и порадоваться. Хочется сказать спасибо организаторам, болельщикам и моим бывшим партнерам, — сказал Погребняк «СЭ» на премьере картины.

— Дмитрий Сычев хочет сыграть в Кубке России. А вы?

— Да нет, я уже другими делами занимаюсь. «Зенит» навсегда в моем сердце. Смотрю практически каждый матч.

Павел Погребняк выступал за «Зенит» с января 2007 года по август 2009 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Дебютный показ фильма «Зенит» навсегда» прошел во вторник, 17 марта в Москве в кинотеатре «Художественный».

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Павел Погребняк
Футбол
ФК Зенит
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
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