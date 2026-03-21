Погребняк назвал фильм о «Зените» шедевром: «Заставил всплакнуть»
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился с «СЭ» впечатлениями от премьерного показа фильма и сериала «Зенит» навсегда», посвященного истории клуба, которому в мае 2025-го года исполнилось 100 лет
— Фильм — это шедевр! Он заставил и всплакнуть, и улыбнуться, и порадоваться. Хочется сказать спасибо организаторам, болельщикам и моим бывшим партнерам, — сказал Погребняк «СЭ» на премьере картины.
— Дмитрий Сычев хочет сыграть в Кубке России. А вы?
— Да нет, я уже другими делами занимаюсь. «Зенит» навсегда в моем сердце. Смотрю практически каждый матч.
Павел Погребняк выступал за «Зенит» с января 2007 года по август 2009 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Дебютный показ фильма «Зенит» навсегда» прошел во вторник, 17 марта в Москве в кинотеатре «Художественный».
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