РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА будет продавать абонементы болельщикам только после собеседования

14:11

ЦСКА на официальном сайте объявил о временных изменениях в абонементной программе. До 8 сентября первичная продажа производиться только после собеседования в официальном клубе болельщиков, расположенном на «ВЭБ Арене».

Продление абонементов будет проходить без собеседования.

С 9 сентября армейцы откроют продажу разовых билетов на матч 7-го тура против «Спартака» для владельцев абонементов и карт болельщика.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/izmeneniya-v-poryadke-prodazhi-abonementov/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир