ЦСКА будет продавать абонементы болельщикам только после собеседования
14:11
ЦСКА на официальном сайте объявил о временных изменениях в абонементной программе. До 8 сентября первичная продажа производиться только после собеседования в официальном клубе болельщиков, расположенном на «ВЭБ Арене».
Продление абонементов будет проходить без собеседования.
С 9 сентября армейцы откроют продажу разовых билетов на матч 7-го тура против «Спартака» для владельцев абонементов и карт болельщика.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/izmeneniya-v-poryadke-prodazhi-abonementov/