Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ пройдет в субботу, 28 сентября. Начало матча на «РЖД Арене» — в 16.30.

В прямом эфире трансляцию игры покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Черкизово. За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно следить в нашем матч-центре.

В 9 турах этого чемпионата железнодорожники набрали 21 очко и занимают 3-е место в турнирной таблице, у красно-белых — 16 очков и 5-е место.