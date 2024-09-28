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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» примет «Спартак» в матче премьер-лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ пройдет в субботу, 28 сентября. Начало матча на «РЖД Арене» — в 16.30.

В прямом эфире трансляцию игры покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Черкизово. За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно следить в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

В 9 турах этого чемпионата железнодорожники набрали 21 очко и занимают 3-е место в турнирной таблице, у красно-белых — 16 очков и 5-е место.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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