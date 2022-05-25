Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:47

Ананидзе рассказал о том, как переходил в «Спартак»

Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о том, как попал в состав красно-белых.

29 апреля грузинский хавбек объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.

«Сборная Грузии до 16 лет проводила два товарищеских матча в Москве, и я забил два [гола] в двух матчах. После этого должен был улететь в Киев к «Динамо», где я тогда играл. Но из «Спартака» в федерацию Грузии пришло письмо, что я им понравился. Отец и Реваз Челебадзе, который мне помогал, поехали со мной в «Спартак».

Сначала я тренировался со своим 1992 годом. Я в тот момент думал: «Куда я приехал? Это «Спартак» или команда второй лиги?». На третий день вызывают в КФК на матч дубля «Спартака», который тогда тренировали Кечинов и Ромащенко. Прихожу в раздевалку, а там сидят ребята 1989 года, 1990-го. Мы горели после первого тайма 0:1, выхожу на второй — и сразу голевая, потом еще гол. По итогу я два забил, два отдал? мы выиграли 5:1. На игре были все: отец, Смоленцев (технический директор «Спартака». — Прим. «СЭ»), Черчесов. Кстати, Саламыч сыграл большую роль в том, что меня взяли. Он посмотрел тот матч и сказал, что точно надо брать», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4705991-cherchesov-posmotrel-match-i-skazal-nado-brat-dzhano-vspomnil-kak-popal-v-spartak.html
Джано Ананидзе
Станислав Черчесов
ФК Динамо (Киев)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Уфа»: видео всех голов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости