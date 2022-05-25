Ананидзе рассказал о том, как переходил в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о том, как попал в состав красно-белых.

29 апреля грузинский хавбек объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.

«Сборная Грузии до 16 лет проводила два товарищеских матча в Москве, и я забил два [гола] в двух матчах. После этого должен был улететь в Киев к «Динамо», где я тогда играл. Но из «Спартака» в федерацию Грузии пришло письмо, что я им понравился. Отец и Реваз Челебадзе, который мне помогал, поехали со мной в «Спартак».

Сначала я тренировался со своим 1992 годом. Я в тот момент думал: «Куда я приехал? Это «Спартак» или команда второй лиги?». На третий день вызывают в КФК на матч дубля «Спартака», который тогда тренировали Кечинов и Ромащенко. Прихожу в раздевалку, а там сидят ребята 1989 года, 1990-го. Мы горели после первого тайма 0:1, выхожу на второй — и сразу голевая, потом еще гол. По итогу я два забил, два отдал? мы выиграли 5:1. На игре были все: отец, Смоленцев (технический директор «Спартака». — Прим. «СЭ»), Черчесов. Кстати, Саламыч сыграл большую роль в том, что меня взяли. Он посмотрел тот матч и сказал, что точно надо брать», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».