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Цорн рассказал о сотрудничестве с немецким «Эрцгебирге». Ранее этот клуб возглавлял Тедеско

16:40
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о сотрудничестве с немецким «Эрцгебирге» и отметил, что для московской команды важна возможность отдавать в этот клуб своих молодых игроков.

— Мы рады возможности сотрудничества с немецким «Эрцгебирге», — приводит слова генерального директора «Спартака» Томаса Цорна пресс-служба красно-белых. — С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второй Бундеслиги. Поэтому для нас крайне заманчивой выглядит перспектива отдавать туда в аренду наших молодых футболистов — очевидно, что уровень второй по силе лиги Германии станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства.

Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов.

В текущем сезоне второй бундеслиги «Эрцгебирге» борется за выход в высший дивизион и после 12 туров занимает четвертую строчку. В 2017-м «Эрцгебирге» возглавлял главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-08-spartak_i_ertsgebirge_stali_partnerami/

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