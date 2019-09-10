Цорн объяснил, чем выгоден «Спартаку» турнир в США с клубами из Южной Америки

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему красно-белые решили принять участие в зимнем товарищеском турнире во Флориде. Соревнования пройдут с 13 по 20 января. В турнире также примут участие бразильские «Палмейрас» и «Коринтианс», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».

— Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов, — приводит слова Цорна Instagram клуба. — Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.

Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США.

«Спартак» едет на турнир в США. Соперники — клубы Луиза Адриану и Вагнера Лав