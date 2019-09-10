Цорн объяснил, чем выгоден «Спартаку» турнир в США с клубами из Южной Америки
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему красно-белые решили принять участие в зимнем товарищеском турнире во Флориде. Соревнования пройдут с 13 по 20 января. В турнире также примут участие бразильские «Палмейрас» и «Коринтианс», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».
— Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов, — приводит слова Цорна Instagram клуба. — Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.
Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США.
?? «Спартак» примет участие в турнире Florida Cup — 2020! ? ?? В январе следующего года наш клуб ждет путешествие в США. Красно-белые станут участниками шестого по счету ежегодного турнира @florida_cup, который пройдет в городе Орландо. ? ? Соперниками «Спартака» станут именитые клубы Южной Америки, обладатели Кубка Либертадорес разных лет: бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» — самый титулованный клуб Колумбии. ? ? Турнир пройдет с 13 по 20 января на современном 25-тысячном стадионе Exploria, открытом в 2017 году. Месяц назад арена стала местом проведения матча звезд MLS. ? ? Ранее победителями Florida Cup становились «Кёльн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго». ? ? — Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов, — отметил генеральный директор нашего клуба Томас Цорн. — Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США. ? За пять лет участие в турнире приняли 26 клубов из Европы и Южной Америки. В 2019 году его матчи транслировались в 103 странах мира. На этот раз в рамках Florida Cup пройдет крупный музыкальный фестиваль. ? ??? Расписание турнира и информация о билетах будут опубликованы на сайте www.FloridaCup.com, а также на наших ресурсах. ? #Spartak #Спартак #FloridaCup
«Спартак» едет на турнир в США. Соперники — клубы Луиза Адриану и Вагнера Лав