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Сегодня, 19:22

«Одна хромосома — тысячи личностей»: «Зенит» поддержит людей с синдромом Дауна

«Зенит» проведет социальную акцию в поддержку людей с синдромом Дауна
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна, призванный повысить уровень информированности общества о людях с синдромом Дауна. 19 марта на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» «Зенит» проведет социальную акцию в поддержку людей с синдромом Дауна, призывая всех болельщиков быть открытыми к людям с особенностями поведения и коммуникации.

За несколько минут до стартового свистка команды выйдут на поле в сопровождении игроков футбольного клуба для людей с синдромом Дауна «47 в игре», а футболисты «Зенита» наденут гетры разных цветов — голубого и оранжевого. Люди во всем мире надевают разноцветные носки, чтобы поддержать тех, к кому всегда прикованы взгляды окружающих. Разные носки стали официальным символом синдрома Дауна, также заболевание ассоциируют с оранжевым цветом. После построения футболисты «Зенита» сделают фото со специальным баннером «Одна хромосома — тысячи личностей» в поддержку акции.

На матч «Зенит» — «Арсенал» приглашены более 200 подопечных социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди которых воспитанники Дома-интерната для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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