21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна, призванный повысить уровень информированности общества о людях с синдромом Дауна. 19 марта на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» «Зенит» проведет социальную акцию в поддержку людей с синдромом Дауна, призывая всех болельщиков быть открытыми к людям с особенностями поведения и коммуникации.

За несколько минут до стартового свистка команды выйдут на поле в сопровождении игроков футбольного клуба для людей с синдромом Дауна «47 в игре», а футболисты «Зенита» наденут гетры разных цветов — голубого и оранжевого. Люди во всем мире надевают разноцветные носки, чтобы поддержать тех, к кому всегда прикованы взгляды окружающих. Разные носки стали официальным символом синдрома Дауна, также заболевание ассоциируют с оранжевым цветом. После построения футболисты «Зенита» сделают фото со специальным баннером «Одна хромосома — тысячи личностей» в поддержку акции.

На матч «Зенит» — «Арсенал» приглашены более 200 подопечных социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди которых воспитанники Дома-интерната для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1.