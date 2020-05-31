Чугайнов рассказал, как Семин открыл ему дорогу в большой футбол

Четырехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива», бывший капитан команды Игорь Чугайнов рассказал, за что всегда будет признателен Юрию Семину.

— Семин — первый тренер, можно сказать, при котором я заиграл во взрослый футбол, — цитирует Чугайнова официальный сайт «Локомотива». — Поэтому всегда буду относиться к нему с огромным уважением.

Прекрасно помню, как он приехал тогда за мной в Адлер, где базировалось «Торпедо», и отвез в Хосту на базу «Локомотива». Да, сам был за рулем. И потом, было дело, забирал меня и других ребят на базу с Киевского вокзала. Забавный момент еще вспоминается. Палыч спрашивает: «У нас серьезные нагрузки сегодня — выдержишь? 15 по 100!». (То есть — 15 рывков по 100 метров). А я думаю: «Да какие проблемы, у Козьмича (Валентина Иванова) 15 по 200 вчера только было!»

Да что тут говорить, становление «Локо» как топового российского клуба прошло при Палыче и благодаря Палычу. Четыре Кубка России за шесть сезонов, два подряд полуфинала еврокубков...