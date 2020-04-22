«Что за бестолковость у людей!» Юран не понимает феномена популярности Карреры

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран, считает, что бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера не добился с командой ничего выдающегося.

«Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой человечества, — цитирует Юрана News.ru. — Я не понимаю, почему мы популяризуем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризуем своих. Он что Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство, и все. А что было дальше? Его уволили из команды.

Одно дело Олег Романцев, который принес огромное количество побед красно-белым, да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него".

Сегодня Массимо Каррере исполнилось 56 лет. Итальянец, ныне работающий главным тренером АЕК, вошел в тренерский штаб «Спартака» в июле 2016 года, а с середины августа стал главным тренером команды. Под его руководством красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке страны. Золото национального первенства стало для красно-белых первым за 16 лет.

Каррера покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером греческого клуба.