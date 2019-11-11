«Спартак» на своем канале в Youtube опубликовал видео с матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0). На нем показано, что осталось за кадром игры.

Красно-белые набрали 21 очко и на данный момент занимают шестое место в чемпионате России.

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