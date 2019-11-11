Что осталось за кадром матча «Спартак» — «Крылья»
10:26
«Спартак» на своем канале в Youtube опубликовал видео с матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0). На нем показано, что осталось за кадром игры.
Красно-белые набрали 21 очко и на данный момент занимают шестое место в чемпионате России.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 24944Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=rJbyMwbRKBQ&feature=youtu.be
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...