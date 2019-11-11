РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Что осталось за кадром матча «Спартак» — «Крылья»

10:26
Теги:

«Спартак» на своем канале в Youtube опубликовал видео с матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0). На нем показано, что осталось за кадром игры.

Красно-белые набрали 21 очко и на данный момент занимают шестое место в чемпионате России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 24944
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=rJbyMwbRKBQ&feature=youtu.be

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир